تصرف شديد الغرابة من رجل داخل مطعم سعودي.. فيديو

بينما كان الكل مُنشغلاً في تناول الطعام داخل أحد المطاعم السعودية الشهيرة، قطع رجل انشغال الحضور بصوته المرتفع ورد فعله الغريب والمفاجئ.





الرجل قام من مقعده فجأة وهو يصرخ؛ بعد تناول قضمة من طعامه، مُتجهًا نحو طاولة العاملين ويسأل "مين سوى هادا؟ أبغي من سوا هادا؟"، لينفعل على العامل الذي يقف وهو يكرر هذا السؤال، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية على نطاق واسع، الرجل وهو يكمل صراخه في العاملين، حتى أعرب عن أسباب صراخه ، وهو أنه أحب الوجبة جدًا.





واستنكر رواد "تويتر" الطريقة الذي قام الرجل بالتعبير فيها عن حبه للطعام، سبب ذعرًا داخل المطعم للعمال والزبائن، وقال أحد الرواد: "السعي للشهرة؛ جعله يشوه المنظر العام ، ويثير الخوف في العامل".





وجاءت مطالب بمحاسبة هذا الرجل: "يجب محاسبة هؤلاء السذج، ويجب نظر النيابة العامة في مثل هذه الأحداث، ويجب إنصاف العامل المسكين".



