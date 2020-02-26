النشر الدولي من واقع التجارب الذاتية.. ورشة عمل اليوم في ألسن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ورشة عمل بعنوان "النشر الدولي من واقع التجارب الذاتية"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، تحاضر بها الدكتورة نهى فيصل أستاذ الأدب بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية، وذلك في تمام العاشرة من صباح اليوم الموافق 26 من فبراير، في قاعة الترجمة الفورية، الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.





ومن جهته، أوضح الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن محاور ورشة العمل تدور حول :





- Why international publication

- Good Journals

- The Supreme Council of Universities

- Hands-on experience

- Recommendations



