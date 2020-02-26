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تعليم

النشر الدولي من واقع التجارب الذاتية.. ورشة عمل اليوم في ألسن عين شمس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ورشة عمل بعنوان "النشر الدولي من واقع التجارب الذاتية"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، تحاضر بها الدكتورة نهى فيصل أستاذ الأدب بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية، وذلك في تمام العاشرة من صباح اليوم الموافق 26 من فبراير، في قاعة الترجمة الفورية، الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن جهته، أوضح الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن محاور ورشة العمل تدور حول :

- Why international publication 
- Good Journals
 - The Supreme Council of Universities
 - Hands-on experience
 - Recommendations

وأشار إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من ثقافة النشر الدولي، وتستهدف ورشة العمل كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، كذلك يحصل المشارك على إفادة بحضور ورشة العمل، وتحتسب ضمن الندوات وورش العمل المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم.
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