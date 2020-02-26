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منوعات

صدمة العمر.. عروس تفقد النطق قبل الزفاف بساعات.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يوم الزفاف هو اليوم الذي تسعى كل العرائس فيه أن تكون هادئة وتطرد كل التوتر من حياتها وتتحصن بعائلتها وأصدقائها المُقربين، ليشاركونها فرحتها ويبثون داخلها طاقة لاستكمال اليوم. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن إحدى الفتيات تحكي عن أصعب مأساة تعرّضت لها في حياتها تسببت لها في صدمة نفسية في ليلة زفافها على حبيبها بعد قصة حب دامت 3 سنوات . 

وأثناء التحضير ليوم الزفاف وصلت للعروس رسالة عبر هاتفها أن زوجها المستقبلي يخونها مع صديقتها، لم تصدق الفتاة في البداية إلا أن تلك الرسالة كانت مرفقة بها صور من محادثات بين صديقتها وحبيبها. 

انهارت العروس في البكاء وفقدت القدرة على النطق عندما شاهدت المحادثة، ولم تتمكن من الإفصاح عمّا حدث، وانتهى اليوم ولم تتم الزيجة.
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