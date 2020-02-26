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ثقافة

فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظمت وزارة السياحة والآثار مساء أمس حفل تأبين للدكتور محمد إبراهيم بكر رئيس هيئة الآثار المصرية الأسبق، والذي رحل منذ عدة أيام.

الحفل حظي بحضور كبير،وكان في مقدمتهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشئون الهندسية،  والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والأستاذ الدكتور جمعة عبد المقصود أستاذ ترميم الآثار بجامعة القاهرة، وعدد كبير من الأثريين وقيادات وزارة السياحة والآثار. 

وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن حياة بكر،ثم ألقي العناني كلمة عبر فيها عن مدى ما كان يمثله بكر من قيمة في العلم الأثري والخدمات التي قدمها لمصر.

 وقدم وزير السياحة والآثار خالص التعازي لأسرة الفقيد التي كانت في مقدمة الحضور، ثم توالت كلمات التأبين للفقيد من الضيوف ثم انتهى الحفل بتلقي العزاء بحضور كبار قيادات الوزارة. 
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ويعد الراحل عميد ومؤسس المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق، وعميد المعهد العالي للسياحة والفنادق، وعميد كلية الآداب الأسبق.

وحصل على الليسانس في الآداب سنة 1955 من جامعه عين شمس تخصص الآثار والتاريخ القديم-بتقدير جيد جدا-القاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه في الآثار والتاريخ القديم عام 1962.
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
فيلم تسجيلي وكلمات رثاء في حفل تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق.. صور
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