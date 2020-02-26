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محافظات

سانت كاترين عروس ترتدي ثوبا من الثلوج.. ورئيس المدينة: كل الطرق مفتوحة للزوار.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:07 ص
جبال سانت كاترين
جبال سانت كاترين
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ايمن محمد
زينت الثلوج قمم جبال سانت كاترين  التي كونتها العاصفة الثلجية  التي  تعرضت لها المدينة أمس وأسفرت عن تراكم كميات من الثلوج أعلاها.

واكتست  كل أنحاء المدينة باللون الأبيض كعروس في ليلة عرسها وقد تزايد الإقبال علي زيارة سانت كاترين في تلك الأجواء التي تشبه أجواء أوروبا.

وخرج السكان يحتفلون بسقوط الثلوج يصنعون رجل الثلج  ويقوم الأطفال بصنع كرات الثلج   وإلقائها  في الهواء.

وقال الشيخ حميد ابو غلبة  أحد مشايخ  سانت  كاترين إنه عندما يسقط الثلج يحل الدفء كل أنحاء المدينة  ويشعر  السكان كأنهم في يوم عيد يخرجون للاحتفال  بتلك الأجواء.

وأكد  يوسف محمد أحمد مدير مركز عمليات جنوب سيناء أن حالة الطقس مستقرة،  مشيرا إلى  سقوط ثلوج بسانت كاترين وأمطار خفيفة  بشرم الشيخ وطور سيناء  وجميع  الأنشطة السياحية تعمل  بشكل مستقر.

ونصح سكان سانت كاترين القادمين إليها من القاهرة  وشرم الشيخ استقلال اتوبيسات شرق الدلتا أو الوصول  لطور سيناء واستقلال ميكروباص  مدينة سانت كاترين.

ومن جانبه أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت  كاترين أن جميع الطرق مفتوحة أمام الزوار والسياح ويمكنهم القدوم والاستمتاع بأجواء أوروبية على أرض مصرية  ومشاهدة الثلوج  علي قمم جبال سانت كاترين  في منظر رائع.

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