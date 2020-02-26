محافظ أسوان يقرر تفعيل العمل بقرارات ٢٠٠٣ لتنمية موارد المحافظة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفعيل العمل بكل من القرار رقم ( 236 و 237 لسنة 2003 ) والخاصين بالأوعية والرسوم المالية التى يتم تحصيلها لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بهدف القيام بتنمية الموارد وتفعيل منظومة التحصيل وهو الذى سيعود فى صورة خدمات لتنفيذ المشروعات المختلفة بالقرى والمدن والمراكز على أن يتم البدء فى تطبيق ذلك إعتبارًا من الأول لشهر إبريل القادم.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ أسوان مع مديرى مديريات الخدمات والشئون المالية والقانونية بالمحافظة، وأيضًا رؤساء المراكز والمدن بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.





وخلال الاجتماع أعطى أشرف عطية توجيهاته لنائب المحافظ بدراسة كافة الأفكار والرؤى والمقترحات التى تم عرضها خلال الاجتماع والخاصة بآلية تنمية موارد المحافظة فى هذا الاتجاه ويتم مراجعتها بمعرفة الشئون المالية والقانونية وبالتعاون مع المديرية المالية ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها ونشرها فى جريدة الوقائع المصرية ليتم بعد ذلك البدء فى منظومة التنفيذ.





وأكد المحافظ أن معايير التقييم للأجهزة التنفيذية يعتمد أيضًا على مدى تفاعلهم فى آلية التحصيل لمنظومة تنمية موارد المحافظة ، وهذا يتطلب بأن نتكاتف جميعًا ونتعاون للعمل بروح الفريق الواحد لاستثمار كافة الإمكانيات بشكل إيجابى وفعال للوصول إلى الأسلوب الأمثل لتنمية الموارد بكافة الوسائل والطرق القانونية.





وكلف بالتنسيق بين كل مسئول فى أى جهة والعاملين معه لمتابعة تنفيذ المشروعات أو الخدمات المختلفة بهدف إنجاح هذه الأعمال والوصول إلى النتائج الإيجابية منها لإمكانية تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين.



