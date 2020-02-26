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فن

لا أبغي تصفيقاً من مؤيديه.. دعاء فاروق ترثي مبارك عبر إنستجرام

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:44 ص
دعاء فاروق
دعاء فاروق
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شيري نبيل
نعت الإعلامية دعاء فاروق، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بكلمات مؤثرة.

وأكدت أنه أجبر الجميع ‏على احترامه هو وأبناؤه، لولائهم إلى البلد التي نشأوا وعاشوا فيها دون التفكير في الهرب خارج البلاد أو الغضب من الناس لأي ‏سبب كان.‏

وتابعت : "لسنا في معرض الحديث لا عن إنجازات ولا فساد في عهده، راح لربه وحسابه في الآخرة هيكون مع العدل ‏الذي لا يظلم عنده أحد، هذه شهادتى ورؤيتي التي أسجلها بعد وفاة رئيس مصر الأسبق، صاحب المدة الأطول في حكم مصر بعد ثورة ‏يوليو، لا أبغي تصفيقا من مؤيديه، ولن أدخل في جدال عقيم مع كارهيه".‏

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

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