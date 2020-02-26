لا أبغي تصفيقاً من مؤيديه.. دعاء فاروق ترثي مبارك عبر إنستجرام

نعت الإعلامية دعاء فاروق، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بكلمات مؤثرة.





وأكدت أنه أجبر الجميع ‏على احترامه هو وأبناؤه، لولائهم إلى البلد التي نشأوا وعاشوا فيها دون التفكير في الهرب خارج البلاد أو الغضب من الناس لأي ‏سبب كان.‏





وتابعت : "لسنا في معرض الحديث لا عن إنجازات ولا فساد في عهده، راح لربه وحسابه في الآخرة هيكون مع العدل ‏الذي لا يظلم عنده أحد، هذه شهادتى ورؤيتي التي أسجلها بعد وفاة رئيس مصر الأسبق، صاحب المدة الأطول في حكم مصر بعد ثورة ‏يوليو، لا أبغي تصفيقا من مؤيديه، ولن أدخل في جدال عقيم مع كارهيه".‏





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.



