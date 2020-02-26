لم أجد سوى تلك الطريقة.. امرأة تبلغ الشرطة عن زوجها بسبب عادة سيئة يفعلها

الحياة الزوجية عبارة عن علاقة بين شخصين قرّرا أن يكونا حياة مشتركة، ولا يمكن أن تسير تلك الحياة إذا لم يقدم الطرفان تنازلات، وضحى كل منهما من أجل سعادة الطرف الآخر.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن امرأة، تدعى "سارة" وتبلغ من العمر 30 عاما، أبلغت الشرطة عن زوجها؛ بسبب عدد ساعات نومه، وعدم مشاركته لها في أي عمل.





وقالت سارة، إن زوجها تغير بعد أن ترك عمله منذ عام، فقد كان شخصا طبيعيا يستيقظ في الصباح ويذهب إلى العمل ويعود لمشاركتها الحديث عن مستقبلهما وأسرته وفي يوم إجازته كان ينام حتى منتصف اليوم، ولكنها لم تبالِ، فقد كانت ترى أنه يستريح من إرهاق الأسبوع .



