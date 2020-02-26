البحث العلمي تعلن عن مسابقة للشباب في مجال العلوم الأساسية للفيزياء

أعلنت اللجنة الوطنية للفيزياء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب من سن 15 إلى 20 عاما، بعنوان الذرة: هذا المخلوق العجيب.





وأوضحت اللجنة أن شروط المسابقة تتمثل :





يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية لا يقل عن 1000 كلمة ولا يزيد عن 2000 كلمة (لا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔





كما يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔





- لا يقل عمر المتسابق عن 15 عام ولا يزيد عن 20 عام في نهاية فبراير 2020۔





- يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الإلكتروني التالي: [email protected]





- آخر موعد لتلقي المقالات الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2020 ۔





- سيتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس : الأصالة، صحة المعلومات ودقتها، جمال الإسلوب وسلامة اللغة۔





- تعلن أسماء الفائزين في احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020۔





الجوائز تمنح جوائز مالية للمقالات الفائزة كالتالى :





- الجائزة الأولى 1500 جنيه





- الجائزة الثانية 1000 جنيه





- الجائزة الثالثة 500 جنيه



