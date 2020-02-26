نوال الزغبي تعلن عن طلاقها رسمياً

قالت نوال الزغبي، خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب.
وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.
وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها وشعورهم؛ لأنه في النهاية والدهم.
وفي سياق نشاطها الفني؛ حققت أغنية "القوية" للمطربة نوال الزغبي، نجاحا كبيرا، بأكثر من مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة روتانا، على "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية :"بهجرك قسي عودي .. بعيني الفرح شفتو .. عم بفرض وجودي .. ال معك ما عرفتو .. أنا ال ما فيك تجرحا .. قوية قبلك سمّوني .. أنا دموعي ما بمسحا .. أنا بمسح يللي بكوني .. كل جرح وأنا بخير .. وتنعاد عليك المواجع .. ما فيي قلك غير.. قلبي اللي حبك مش راجع".
"القوية" کلمات : مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، وتوزیع : جیمی حداد، ومیکس & ماسترینج : محمد المقهور.