فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

احتجزت السلطات الكويتية، الفنان الكويتي الشهير عبدالله بوشهري، فور عودته من إيران؛ بسبب تفشي كورونا بسرعة في إيران، وأمرت بالتحفظ عليه؛ للتأكد من عدم إصابته بالوباء.
وتداول رواد التواصل الإجتماعي صورة للفنان الكويتي داخل الحجر الصحي بالكويت بعد علم السلطات أنه عائد من إيران والتي تعتبر من أكثر البلاد سرعة في تفشي كورونا بعد الصين .
وكتب حساب تابع لوزارة الصحة في الكويت، أن الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من ايران.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا ضمن العائدين من إيران، أحدهم كويتي والآخر سعودي ، ومنذ الساعات الأولى لإعلان الإصابات الثلاث شددت الكويت إجراءاتها للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على السلامة العامة من خلال فحص كل من خالط المصابين.