فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

احتجزت السلطات الكويتية، الفنان الكويتي الشهير عبدالله بوشهري، فور عودته من إيران؛ بسبب تفشي كورونا بسرعة في إيران ، وأمرت بالتحفظ عليه؛ للتأكد من عدم إصابته بالوباء.





وتداول رواد التواصل الإجتماعي صورة للفنان الكويتي داخل الحجر الصحي بالكويت بعد علم السلطات أنه عائد من إيران والتي تعتبر من أكثر البلاد سرعة في تفشي كورونا بعد الصين .





وكتب حساب تابع لوزارة الصحة في الكويت، أن الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من ايران.



