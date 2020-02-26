AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أبل تطلق أول أجهزة MAC بمعالجات «أيه آر إم» في 2021

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
تعتزم شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، إطلاق أول منتجاتها من حاسبات ماك المعتمدة على معالجات "أيه آر إم" بداية العام المقبل، في خطوة تشير إلى تخليها عن معالجات "إنتل" التقليدية، حسبما أفاد مينج تشاي كو، المحلل بشركة "كيه جي آي سيكيوريتيز".

ونقل موقع "ناين تو فايف ماك" الإلكتروني المعني بأخبار أجهزة ماك، عن المحلل كو، الذي غالبا ما يتنبأ بتوجهات ومنتجات "أبل" قبل ظهورها، إن جهاز ماك الجديد سيطرح خلال فترة تتراوح ما بين 12 و18 شهرًا، وسيحتوي على رقاقة معالج داخلية طورتها شركة أخرى غير "إنتل" الأمريكية.

وكان "كو" قد تنبأ بتوقعات مماثلة في عام 2018، بعد فترة وجيزة من سلسلة من التقارير الإخبارية التي نشرت منذ ما يقرب من عامين، والتي تحدثت عن اعتزام "أبل" التخلي عن رقائق معالجات "إنتل" لتركز على معالجاتها الخاصة المعتمدة على معمارية "أيه آر إم".

ولم تؤكد شركة "أبل" أبدًا عزمها على التخلي عن معالجات "إنتل" لأجهزة حاسبات "ماك"، لكن إعلانات الوظائف والتعاقدات الرئيسية خلال السنوات القليلة الماضية ألمحت بقوة إلى نواياها في بناء رقائق معالجات خاصة بها لأجهزة حاسباتها المكتبية والمحمولة.

جدير بالذكر أن البنية المعمارية لمعالجات "أيه آر إم" هي أساس رقائق المعالجات المستخدمة في هواتف "آي فون" و"حاسبات "آي باد" اللوحية، وساعات "آي ووتش" الذكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاشة قابلة للطي.. Intel تكشف النقاب عن حاسبها المحمول الجديد|شاهد

تعرف على المواصفات الخيالية لـ كمبيوتر تركي آل الشيخ الجديد.. Mac Pro

تداعيات كورونا.. سوق الهواتف بالصين تنخفض 50% وتعرقل إصدارات أبل الجديدة

ترشيحاتنا

الغسل من الجنابة.. تعرف على الضوابط الشرعية وحكم تأخيره

عمره ما باع البلد.. تامر أمين ينفعل على الهواء.. فيديو

دفن جثة مُسن انتحر هرباً من زوجته وعشيقها

شروط إخراج الزكاة قبل موعدها.. تعرف عليها

صديق مقرب لـ إمام عاشور ينفي لـ صدى البلد الاعتداء على نجم الزمالك

أهم الأخبار.. وفاة حسني مبارك بـ قصور في الكلى ورفرفة أذنية بالقلب.. وحقيقة غلق الطرق بسبب جنازته العسكرية

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة القمة

مواقف إنسانية وانضباط.. حارس مبارك الشخصي يروي لـ صدى البلد أسرارًا لم تنشر عن الرئيس الراحل

فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

30 طلقة.. مفاجأة مدوية في تقرير قتيل فيلا نانسي عجرم .. تفاصيل

التتويج بالسوبر الإفريقي سهل.. شوبير يوجه رسالة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

كينيا وتنزانيا وإيطاليا.. 3 محاولات اغتيال للرئيس الراحل حسني مبارك لم يتم الإعلان عنها .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور