AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هواوي تطلق P40 في باريس الشهر المقبل

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت شركة "هواوي" الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية، أنها ستكشف النقاب عن هواتفها الرائدة القادمة، "بي 40" و"بي 40 برو"، في 26 مارس المقبل خلال حدث سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب موقع "أندرويد سينترال" الإلكتروني المعني بأخبار أجهزة "أندرويد" المحمولة، لن تتمكن هواتف "بي 40" – على عكس سابقاتها من خط إنتاج هواتف "بي" - من الوصول إلى تطبيقات وخدمات "جوجل" المختلفة، بما في ذلك متجر تطبيقات "بلاي ستور"، بسبب الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على الشركات الأمريكية على التعاون التجاري مع الشركة الصينية. 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الجهازين الجديدين بشاشتي عرض بتردد 120 هيرتز، مع ثلاث كاميرات على الموديل "بي 40"، وخمس كاميرات على الموديل "بي 40 برو"، وسيحتوي الهاتفان على نظام تشغيل "أندرويد 10".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكاميرا أمامية منبثقة.. هواوي تعلن رسميا عن هاتف P Smart Pro.. صور

Huawei تطلق أندرويد 10 لهذه الهواتف.. تعرف عليها

تأتي بخدمات جوجل.. هواوي تختبر أندرويد 10 لـ 7 هواتف جديدة

Huawei تعتزم تثبيت التطبيقات الأكثر شيوعا على أندرويد

هواوي الصينية تتحدى كورونا.. وتكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي لأول مرة

لماذا لا يمكنك تحميل أو نقل تطبيقات جوجل على هواتف هواوي؟.. الشركة تجيب

ترشيحاتنا

طريقة عمل البيتزا خطوة بـ خطوة

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

عالقة في البلكونة.. امرأة صينية تهرب من المنزل خشية من كورونا.. صور

برشلونة يتلقى صدمتين قبل عودة نابولي على الكامب نو في دوري أبطال أوروبا

فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة القمة

مواقف إنسانية وانضباط.. حارس مبارك الشخصي يروي لـ صدى البلد أسرارًا لم تنشر عن الرئيس الراحل

فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

30 طلقة.. مفاجأة مدوية في تقرير قتيل فيلا نانسي عجرم .. تفاصيل

التتويج بالسوبر الإفريقي سهل.. شوبير يوجه رسالة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

كينيا وتنزانيا وإيطاليا.. 3 محاولات اغتيال للرئيس الراحل حسني مبارك لم يتم الإعلان عنها .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور