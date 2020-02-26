فرس نهر يقتحم محطة بنزين بـ جنوب أفريقيا ويصيب العاملين والمواطنين بالذعر

كان العاملون يباشرون عملهم داخل محطة وقود عندما اقتحم فرس نهر، المحطة ، ليلا، ليسبب ذلك الرعب في نفوس المتواجدين في ذلك الوقت.





وبشكل مفاجئ وفي واقعة غير مسبوقة هرب فرس النهر من إحدى الحدائق المنتشرة في سانت لوسيا بجنوب أفريقيا، ليقتحم محطة الوقود، بحسب ما نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.





حاول الواقفون في المحطة الاحتفاظ بهدوئهم حتى لا يثور فرس النهر، مكتفين بالنظر إليه في حالة من الذهول بينما كان هو يتجول بكل حرية داخل المحطة دون توقف.





وقال صاحب المحطة إن هذه هي المرة الاولى الذي يتعرض فيها لهذا الموقف، فعلى الرغم من انتشار هذا الحيوان بالمنطقة إلا أنها لم تحدث من قبل ان يدخل فرس نهر داخل محطته.





ودائمًا ما يتم إرشاد الزوار في تلك المنطقة بعدم الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الضوء لأعينهم، حتى لا يتسبب ذلك في إصدار سلوكيات عدوانية.





الجدير بالذكر أن سرعة ركض أفراس النهر تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة تقريبا، علما بأنها تكون أكثر خطورة عندما تتواجد في المياه، حيث تستخدم فكها القوي في مواجهة التماسيح.



