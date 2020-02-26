جماهير الترجي التونسي تصل القاهرة لـ دعم الفريق قبل مواجهة الزمالك.. فيديو

وصلت منذ قليل بعض من جماهير فريق

الترجي التونسي

من أجل استقبال فريقها الذي سيصل غدًا؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في ذهاب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .