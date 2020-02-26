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رياضة

جماهير الترجي التونسي تصل القاهرة لـ دعم الفريق قبل مواجهة الزمالك.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:11 ص
الترجي التونسي
الترجي التونسي
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ياسمين تيسير
وصلت منذ قليل بعض من جماهير فريق الترجي التونسي من أجل استقبال فريقها الذي سيصل غدًا؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في ذهاب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .
ونشر الحساب الرسمي لـ جماهير فريق الترجي التونسي فيديو لـ وصول أعداد من جماهير الفريق مصحوبة بتعليق: "هنا القاهرة" .

ومن المقرّر أن يُواجه فريق الزمالك نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة في ذهاب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوّج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي عقب فوزه أمام الترجي يوم 14 فبراير الماضي بثلاثية مقابل هدف.
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