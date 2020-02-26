السيدة العذراء بأسيوط.. حكاية دير أثري يحمل 170 عاما من التاريخ في الجبل





واصل الدكتور أحمد سليمان عبد العال مدير عام مناطق مصر الوسطي للآثار الاسلامية والقبطية كشفه لتاريخ الكنوز الأثرية في أسيوط،ومنها دير السيدة العذراء بدير الجنادلة،ويقع بالجبل الغربي بعد حوالي 2 كم غرب دير الجنادلة غرب مدينة صدفا على بعد 36 كم جنوب أسيوط .





وقال عبد العال لـ صدي البلد: أسس هذا الدير الأنبا مقرفيوس، واشتمل على كنيسة قديمة باسم السيدة العذراء واخرى أحدث باسم القديسين بطرس وبولا وهي موضوع حديثنا،وقد زار الدير سومرز كلارك سنة 1903م وقام بعمل مسقطًا أفقيًا له.





وأوضح أن الدير محاط بسور من الأحجار والطوب اللبن من الجوانب الشمالية والشرقية والجنوبية،وبالجانب الغربي مغارات منحوتة في الصخر ومدخل الدير في الضلع الشمالي للسور أبعاده 3.40 ارتفاعًا × 1.30م أتساعًا، وله عتب مسطح وباب خشبي قديم مثبت عليه ألواح حديدية، ويؤدي المدخل إلى مساحة فضاء حيث نجد إلى اليمين كنيسة السيدة العذراء المنحوتة في الصخر، وفي الجزء الشمالي الغربي من ساحة الدير نجد الكنيسة موضوع الحديث(كنيسة القيدسين بطرس وبولا).

وقال أن الكنيسة المنحوتة في الصخر غير منتظمة المساحة لها مدخل في الناحية الجنوبية أتساعه 71سم وأرتفاعه 2.20م ،ويتوجه عقد مدبب حيث ندخل من هذا الباب إلى الصحن،و يوجد الحجاب من الحجر المزخرف بزخارف عبارة عن زخرفة الصليب وبعض الزخارف النباتية.





وللحجاب مدخلان لا يوجد عليهما باب وله فتحتان للتناول والمعمودية تحتل مكان داخل الهيكل،وكلها أشياء تختلف عن تخطيط الكنائس القبطية، ولكن المعمار البسيط عمل هذه الأضافات لإستعمالها في أداء الطقوس العقيدة القبطية،ويوجد في الركن الجنوبي الغربي من الصحن درج من أربع درجات ترتفع بحوالب 80سم ومن الممكن أن تكون بداية للأنبل في الكنيسة القبطية.





هذا ويضم سقف الكنيسة الحجري مجموعة من الزخارف والتصاوير الجدارية ،من أهمها الصرة التي تتوسطه وبعض الدوائر التي يتوسطها الصليب وصورة للأثنى عشر رسولًا التي لم يبقى منها إلا جزء لا يتعدى سبعة أشخاص، ويجب أن نشير إلى أن العلامة جروسمان أرخ هذه الكنيسة بالقرن السابع الميلادي.





وكنيسة القديسين بطرس وبولس أو كنيسة الرسل

تشغل الكنيسة مساحة مربعة 10م ×10م وهي مبنية بالطوب اللبن الذي تتخلله بعض الأحجار،أما عن الدعامات الداخلية فقد بنيت بالآجر،وللكنيسة مدخل بسيط في الجزء الشمالي الغربي من الواجهة الغربية،ويبلغ ارتفاعه 1.50م واتساعه 80سم،ويعلوه عتب مسطح من أفلاق النخيل وهو داخل دخلة يتوجها عقد ثلاثس الفصوص عليه طبقة من الملاط الأبيض.





وقال أن الكنيسة من الداخل لها ثلاثة هياكل شرقية ورواقان يمتدان من الشمال إلى الجنوب،وأهم ما نلاحظه علي الكنيسة أنها بحالة سيئة معماريًا،مما جعلها غير مستعملة حاليًا في أداء الشعائر الدينية،أما عن تاريخ بنائها فيذكر سومرز كلارك أنها شيدت في تاريخ 1868م وذلك بناء على ما ذكره له رهبان الدير.



