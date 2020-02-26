بعد تفشي كورونا.. الكويت تمنع استقبال السفن القادمة من 7 دول

أعلنت دولة الكويت منع السفن القادمة أو المتجهة إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق من التوقف في موانئها، وفقا لوكالة "رويترز".

يأتي ذلك بعد انتشار فيروس كورونا في تلك الدول وتسجيل عدد من الإصابات في دولة الكويت.





وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 11 حالة.





وذكرت وزارة الصحة في بيان أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.



