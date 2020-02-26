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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. الكويت تمنع استقبال السفن القادمة من 7 دول

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:40 ص
الكويت تمنع استقبال
الكويت تمنع استقبال السفن من الصين وإيطاليا وعدد من الدول
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قسم الخارجي
أعلنت دولة الكويت منع السفن القادمة أو المتجهة إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق من التوقف في موانئها، وفقا لوكالة "رويترز".
 
يأتي ذلك بعد انتشار فيروس كورونا في تلك الدول وتسجيل عدد من الإصابات في دولة الكويت.

وارتفعت حالات الإصابة  بفيروس كورونا في الكويت إلى 11 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد. 

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.
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