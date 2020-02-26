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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 - 2 - 2020 في القاهرة والمحافظات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:39 ص
الطقس
الطقس
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 - 2- 2020 في القاهرة والمحافظات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء  نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 9 العظمى 22

السويس الصغرى 10 والعظمى 21

العريش الصغرى 10 والعظمى    20

رفح الصغرى 9 والعظمى 19

طابا الصغرى 9 والعظمى 18     
 
شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24 

الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23 

الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 7 العظمى 23

الأقصر الصغرى 9 والعظمى 24   

أسوان الصغرى 10 والعظمى 24  

شلاتين الصغرى 15 والعظمى 23

حلايب الصغرى 17 والعظمى 21 

الوادى الجديد الصغرى 7 والعظمى 21   
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