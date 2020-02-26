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توك شو

إحنا في ضهرك لآخر المشوار.. والدة شهيد تشكر الرئيس وتروي تفاصيل اغتيال ابنها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:05 ص
ايمان غريب والدة
ايمان غريب والدة الشهيد البطل المقدم شريف محمد عمر
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ريهام فيكتور

قالت ايمان غريب، والدة الشهيد البطل المقدم شريف محمد عمر، إن ابنى الشهيد كان يمارس عمله فى مراقبة احدى المنازل بقرية الجورة بشمال سيناء برفح وطلب من القادة اقتحام ذلك المنزل.


وأضافت  إيمان غريب  فى حوارها الخاص ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن بالفعل تم التجهيز لعملية الاقتحام وفى اليوم نفسه خرج من هذا المنزل سيدتان منقبتان، مؤكده ان احد الجنود رفع عليهما السلاح ونهره الشهيد شريف قائلا ً : " من امتى الجيش المصري يرفع سلاحه على سيدات ".


وأشارت والدة الشهيد البطل المقدم شريف محمد عمر إلى ان  البطل محمد عمر كان يحرص دائما ان يكون فى مقدمة الصفوف معلقة : " هى دى عقيدة الجيش المصرى وعلشان كده ربنا بيختارهم لمكانة عالية.


وتابعت والدة الشهيد البطل المقدم شريف محمد عمر أن بعد دخول ابنها شريف الى المنزل فى رفح اتضح ان السيدتان كانوا رجال يرتدون النقاب وفجروا المنزل بريموت الكترونى من منزل اخر مقال.


وأكدت أنها قابلت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ثلاثة مرات بفضل البطل الشهيد ، مشيرة إلى ان " الجيش والشرطة دايما عايزين يوصلنا احساس اننا مفقدناش اولادنا . 


كما وجه الشكر للرئيس السيسي بالنيابة عن كل أسر الشهداء قائلة : " احنا فى ضهرك لآخر المشوار" .

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