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مهندس مصرى يتبرع لإنشاء بئر مياه لقرية فقيرة بأوغندا.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المهندس عصام جاد الكريم، مفتش ببعثة الرى المصرية فى أوغندا، إن بعثة الرى فى أوغندا نشيطة وتقدم مشروعات جليلة للمجتمع فى أوغندا، ويتم إنشاء خزانات أودية وأعمال فى مقاومة الحشائش، لافتًا إلى أن المواطنين فى أوغندا كانوا يعانون فى الحصول على المياه.

وأضاف المهندس عصام جاد الكريم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن السيدات والأطفال كانوا يملأون المياه من حفر وبرك فى الأرض ويقومون بغليها ويشربون منها، مؤكدًا أن الوضع كان غير إنساني.

وأشار إلى أنه سأل عن القرى الفقيرة لكى يدشن لها ويحفر بئرًا للفقراء من راتبه الشخصى، موضحًا أن تكلفة البئر الواحد 2000 دولار.

وتابع أن المبلغ قد يراه البعض كبيرا جدًا، ولكنه لا يقدر بشيء مقابل سعادتهم، موضحًا أن البئر الواحدة تخدم 150 أسرة، أى بمعدل ألف فرد.

وأكد أن الكثير من فقراء أوغندا كانوا يتسربون من التعليم، بسبب بحثهم عن المياه، لافتا إلى أن مصر فى نعمة كبيرة جدًا لتوفر المياه لديها ويجب أن نحافظ عليها.

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