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ديني

مؤتمر وعظ سوهاج يناقش اليوم خطط التعاون المشتركة مع مختلف المؤسسات بالمحافظة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت

تعقد منطقة وعظ سوهاج اليوم، الأربعاء، مؤتمرًا بعنوان "دور منطقة وعظ سوهاج في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، ضمن سلسلة المؤتمرات نصف السنوية التي تعقدها مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية لدعم التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة في جانب التوعية المجتمعية، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف خطط التوعية والتواصل المستمر مع الجهات المعنية في مختلف المحافظات، بما حقق جانب العمل الجماعي في الحفاظ على المجتمع وصيانة عقول أبنائه من العبث الفكري بها.


يُعقد المؤتمر بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، ومساعد الأمين العام لشؤون البحوث العلمية الدكتور حسن القصبي، والأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني الدكتور سعيد عامر، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.


ويناقش المؤتمر بعض الظواهر الخطيرة التي يعاني منها المجتمع من خلال توصيف استراتيجية التعامل مع تلك الظواهر والمشكلات الناجمة عنها بخطط التوعية المستمرة لشرائح المجتمع المختلفة، والوقوف على دور كل مؤسسة في هذا الشأن، وبيان الدور المهم لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مواجهة هذه المشكلات والعمل على حلها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار والوصول إلى مجتمع متعاون ينعم بالأمن والسلم المجتمعي.


كما يستهدف المؤتمر أيضًا مناقشة خطط العمل المشترك لمواجهة حاسمة للفكر المتطرف، والعمل على نشر قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تعمل جماعات العنف والتطرف على نشرها بين الناس.


ومن المقرر أن يُكرم في نهاية المؤتمر وكلاء الوزارات بالمحافظة ومجموعة من وعاظ الأزهر الشريف، ممن أسهموا في تنفيذ خطط التوعية المجتمعية ونشر القيم الإيجابية بين الناس.

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