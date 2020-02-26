من محيط مدافن الأسرة.. آخر الاستعدادات لدفن حسني مبارك.. فيديو

عرضت فضائية "مصر الأولى" تقريرا خلال برنامجها "صباح الخير يا مصر"، مستجدات الأخبار من محيط مقابر أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من منطقة مصر الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الهدوء يسيطر على منطقة مصر الجديدة، لافتا إلى أن تشييع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، يبدأ بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى.

وقال التقرير إن هناك استعدادات أمنية على أعلى مستوى من خلال تواجد الإدارة العامة للمرور لتسهيل حركة المرور المستمرة بمصر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق شارع عبد العظيم وزير أول شارع النزهة المتصل بالمقابر.

وأضاف أن الاستعدادات من نظافة وحركة مرور ما زالت مستمرة وتباشر على قدر عالٍ من الدقة بسبب طبيعة وأهمية الحدث الذي يضم الكثير من الشخصيات المهمة العربية والدولية.

وأوضح أنه بعد إعلان خبر وفاة الرئيس الراحل مبارك، نعاه كثير من الشخصيات العربية والدولية، ومن أبرزهم أمين الأمم المتحدة ورئيس دولة اليمن ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والرئيس الفلسطيني.





ورحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عالمنا أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض؛ فلم يكن مبارك رئيسا مر مرور الكرام على رئاسة مصر، ولكنه فى بداية حكمه منذ توليه المنصب فى أكتوبر ١٩٨١ استطاع أن يتواصل مع دول القارة الأفريقية ويترك بصمته بها.