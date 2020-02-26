AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من محيط مدافن الأسرة.. آخر الاستعدادات لدفن حسني مبارك.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو

عرضت فضائية "مصر الأولى" تقريرا خلال برنامجها "صباح الخير يا مصر"، مستجدات الأخبار من محيط مقابر أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من منطقة مصر الجديدة.

 

وأشار التقرير إلى أن الهدوء يسيطر على منطقة مصر الجديدة، لافتا إلى أن تشييع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، يبدأ بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى.

 

وقال التقرير إن هناك استعدادات أمنية على أعلى مستوى من خلال تواجد الإدارة العامة للمرور لتسهيل حركة المرور المستمرة بمصر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق شارع عبد العظيم وزير أول شارع النزهة المتصل بالمقابر.

 

وأضاف أن الاستعدادات من نظافة وحركة مرور ما زالت مستمرة وتباشر على قدر عالٍ من الدقة بسبب طبيعة وأهمية الحدث الذي يضم الكثير من الشخصيات المهمة العربية والدولية.

 

وأوضح أنه بعد إعلان خبر وفاة الرئيس الراحل مبارك، نعاه كثير من الشخصيات العربية والدولية، ومن أبرزهم أمين الأمم المتحدة ورئيس دولة اليمن ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والرئيس الفلسطيني.


ورحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عالمنا أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض؛ فلم يكن مبارك رئيسا مر مرور الكرام على رئاسة مصر، ولكنه فى بداية حكمه منذ توليه المنصب فى أكتوبر ١٩٨١ استطاع أن يتواصل مع دول القارة الأفريقية ويترك بصمته بها.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة حسني مبارك.. الاتحاد الأوروبي يعزي أسرة الراحل

وفاة حسني مبارك .. كيف كانت علاقات الرئيس الأسبق بأفريقيا قبل وبعد محاولة اغتياله في أديس أبابا؟

فبراير الحزين.. الأحزاب المصرية تعلن الحداد والحزن على وفاة حسني مبارك.. ومجلس النواب ينعي الرئيس الأسبق بكلمات مؤثرة

أهم الأخبار.. وفاة حسني مبارك بـ قصور في الكلى ورفرفة أذنية بالقلب.. وحقيقة غلق الطرق بسبب جنازته العسكرية

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يتحدى ريال مدريد في قمة نارية بـ دوري أبطال أوروبا.. الليلة

دفن جثة مُسن انتحر هرباً من زوجته وعشيقها

صباح البلد يعرض تقريرا عن شهادة الرئيس الأسبق مبارك التاريخية الأخيرة فى المحكمة.. فيديو

حيلة مجانية تخلصك من شعر القطط والكلاب على المفروشات

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

AdvertisementS

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

علامات الحمل.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ بعلم الوصول.. صور

قرار عاجل من الرئيس السلفادوري بشأن فيروس كورونا

من قرأ هذه السورة كل ليلة وقاه الله الفقر وجلب له الرزق

أبرز فيديوهات التوك شو | جنازة عسكرية لـ مبارك بأمر السيسي.. وانخفاض الحرارة 10 درجات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العريس قفز في حوض سمك.. عرض زواج ينتهي بموقف محرج وغرامة مالية.. شاهد

تعرف على مواصفات BMW X6 كوبيه 2020.. صور

علامات الحمل.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ بعلم الوصول.. صور