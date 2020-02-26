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مرأة

صباح الجمال.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:25 ص
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة أبيض وأسود على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها  قائلة "صباح الجمال".

وتألقت أسماء أبو اليزيد بإطلالة جريئة خطفت أنظار المتابعين، مرتدية بدي بتصميم الأوف شولدر، مما  كشف عن أنوثتها.

وظهرت أسماء أبو اليزيد في إطلالتها الجريئة بمكياج بطريقة السموكي، حيث استخدم الايلاينر بارزا جمال عيناها الجذابة، مع أحمر الشفاه.

واعتمدت على تسريحة الشعر التي برزت ملامحها البريئة فظهرت بـ"الكعكة" الكبيرة.

كما أنها لم ترتدِ أي نوع من أنواع الإكسسوارات.
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