للنهوض بالمرأة.. سعفان: بدء قبول طلبات التدريب على 3 مهن بالإسماعيلية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء الدورة التدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والطباعة على الأواني، والمنسوجات، من أول مارس 2020 ولمدة شهر، بمركز تدريب المستقبل بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.





وذلك في إطار إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والذي يتم تنفيذه في 7 محافظات : الإسماعيلية ، والسويس، وبور سعيد، ودمياط، وكفر الشيخ ، والفيوم ، وبني سويف.





وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن الدورة تتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتستهدف الشباب والفتيات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والشباب من ذوى القدرات الخاصة، ويتم قبول الطلبات للفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة، بمقر المديرية بشارع شبين خلف إستاد الإسماعيلية وبمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل - عمارات مبارك بجوار المعهد الديني بالإسماعيلية.