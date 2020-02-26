سقوط عصابة الخربان لترويج الحشيش فى قليوب

تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه الخربان للاتجار فى مخدر الحشيش، أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط كل من محمد ن م عاطل واحمد م م شهرته "الخربان " عاطل.





وضبط بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 350 جرام ومبلغ 430 جنيها و2 هاتف محمول.





وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما واخطرت النيابة فتولت التحقيق.