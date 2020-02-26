محافظ البحيرة يبحث استعدادات إقامة معرض دمنهور الخامس للكتاب

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن مدينة دمنهور أصبحت عاصمة للثقافة ومنبرا للكلمة والفكر والمعرفة بما تمتلكه من مقومات ثقافية فريدة على أرضها جعلت منها مدينة النور ومنارة ثقافية تتهدى اليها قوافل الادباء والشعراء والمفكرين والفنانين وكافة المبدعين لتثرى أرض البحيرة وأبنائها بالفكر الواعي المستنير وتعمل على غرس القيم والمبادئ وتنمية الروح الوطنية وحب الوطن.





جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ للاجتماع التنسيقي لبحث الاستعدادات الخاصة بمعرض دمنهور الخامس للكتاب المقرر إقامته خلال الفترة من ١٢ مارس المقبل إلى ٢١ بمكتبة مصر العامة بدمنهور تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع "بحضور المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد وكافة الجهات المعنية والمشاركة فى الإعداد للمعرض.





أكد المحافظ أن معرض الكتاب هذا العام سيشهد حراكا ثقافيا غير مسبوق بمشاركة عدد كبير من دور النشر وسيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة لتواصل البحيرة عاما بعد عام النجاح والتميز ولتكتب اسمها بأحرف من نور فى سجل العلم والمعرفة.





وأشار إلى استثمار النجاح الذى يحققه المعرض سنويا للوصول الى معرض عالمى للكتاب يرسخ أهمية الثقافة فى حياتنا وتأثيرها فى كافة برامج التنمية واعتبارها الحصن الحصين لمواجهة الأفكار الهدامة واهميتها بالنسبة للنشء والأطفال فى بناء العقول والفكر وتبنى الأفكار المبتكرة والمتطورة نحو مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائنا.







