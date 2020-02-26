وزير الإسكان يصدر قرارًا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 9350م2 بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 9350م2 بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، وذلك ضمن الأراضى المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مجتمع عمرانى جديد (المنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية - مدينة رشيد الجديدة).





وقال المهندس مجدى يوسف، المشرف على مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين، والمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية: تمثلت التعديات فى إقامة مخازن ومكاتب إدارية خاصة بإحدى شركات المقاولات وسور بطول 1350م، وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات للمنطقة.





وأضاف المهندس مجدى يوسف: نص القرار على أن يتولى جهاز المدينة المختص بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.