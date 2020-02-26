رئيس جهاز 6 أكتوبر: رفع كفاءة وتدعيم 23 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السادس

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه جارٍ البدء فى أعمال تطوير وتدعيم ورفع كفاءة عدد 23 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السادس بالمجاورة العاشرة بالمدينة، والتى تم تنفيذها منذ عام 1990، حيث تم الانتهاء من إسناد المشروع وتسليم الموقع للشركة المنفذة، تمهيدًا لبدء الأعمال.





وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، استشارى المشروع، بضرورة تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكدًا أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات منخفضة التكاليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق.





وذكر المهندس شريف الشربينى، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لا يدخر جهدًا فى تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفاتٍ للإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة للانتهاء من تنفيذها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، وعلى رأسها خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالشراكة مع القطاع الخاص.​