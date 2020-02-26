التصرف القانوني في حالة تعرضك للابتزاز الإلكتروني.. فيديو

قال المحامى رامي فوزي، إن هناك أكثر من جهة من الممكن اللجوء إليها فى حالة التعرض للابتزاز الإلكترونى، لافتًا إلى ضرورة التوجه إلى وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت إذا كانت الرسائل المرسلة لأى من التطبيقات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعى بينما لو كانت الرسائل نصية مكتوبة فيفضل التوجه لشرطة الاتصالات.









وأضاف رامى فوزى خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن التوجه لوزارة الداخلية فى قسم الحاسبات والمعلومات والذى يحدد موقع إرسال الرسالة وصاحبها من خلال التقنيات العالية الموجودة فى الداخلية.









وتابع أن يتم تتبع الواى فاى الذى من خلاله يتم إرسال الرسائل التى تحتوى على ابتزاز وتهديد، موضحًا أن التهديد البسيطة من قبل أحد سواء بالضرب أو الإصابة له حكم، وحكومته الحبس والغرامة التى لا تزيد عن 500 جنيه.





وأشار إلى أن التهديد الشديد يكون مصحوبًا بطلب، وعقوبته السجن اكثر من 3 سنوات، ولكن يجب أن تكتمل أركان الجريمة وأن يكون هناك إثبات لواقعة التهديد.





وأكد أنه يجب ان تكون العبارات دالة وصريحة، مضيفًا أن مباحث الانترنت تبحث الموبايل لنقل الرسائل كلها ويتم تتبعها بعد ذلك.



