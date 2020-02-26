AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التصرف القانوني في حالة تعرضك للابتزاز الإلكتروني.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال المحامى رامي فوزي، إن هناك أكثر من جهة من الممكن اللجوء إليها فى حالة التعرض للابتزاز الإلكترونى، لافتًا إلى ضرورة التوجه إلى وزارة الداخلية  ومباحث الإنترنت إذا كانت الرسائل المرسلة لأى من التطبيقات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعى بينما لو كانت الرسائل نصية مكتوبة فيفضل التوجه لشرطة الاتصالات.


وأضاف رامى فوزى خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن التوجه لوزارة الداخلية فى قسم الحاسبات والمعلومات والذى يحدد موقع إرسال الرسالة وصاحبها من خلال التقنيات العالية الموجودة فى الداخلية.


وتابع أن يتم تتبع الواى فاى الذى من خلاله يتم إرسال الرسائل التى تحتوى على ابتزاز وتهديد، موضحًا أن التهديد البسيطة من قبل أحد سواء بالضرب أو الإصابة له حكم، وحكومته الحبس والغرامة التى لا تزيد عن 500 جنيه.

وأشار إلى أن التهديد الشديد يكون مصحوبًا بطلب، وعقوبته السجن اكثر من 3 سنوات، ولكن يجب أن تكتمل أركان الجريمة وأن يكون هناك إثبات لواقعة التهديد.

وأكد أنه يجب ان تكون العبارات دالة وصريحة، مضيفًا أن مباحث الانترنت تبحث الموبايل لنقل الرسائل كلها ويتم تتبعها بعد ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يضم 4 مقابر في الصخر.. قصة جبل الموتى بـ سيوة و صدفة غريبة كشفت عنه

لكل اسم حكاية .. ماذا تعرف عن مقبرة الكاهن الأعظم لآتون بالمنيا .. صور

بإمكانهم رؤية كل شيء.. فيسبوك تتيح لآباء الأطفال تحت 13 سنة تتبع رسائل ماسنجر

أرسل فويس نوت واكسب فلوس.. خاصية جديدة من فيسبوك

بعد اختراق جروبات الواتساب..ازاى تحمى رسائلك الخاصة

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

ترشيحاتنا

أبرز ردود الأفعال العربية والدولية على وفاة حسنى مبارك.. فيديو

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

تعرف على أهم مواصفات وأسعار كيا سيلتوس 2020 قبل نزولها مصر.. صور

مدرسة أبناء مبارك تنعيه.. وتؤكد: كان بالنسبة لنا ولي أمر وصديقاً مخلصاً لرسالتنا

وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر

AdvertisementS

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

حقيقة إغلاق الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر خلال جنازة مبارك.. فيديو

تفاصيل تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك قبل ساعات من دفنه| شاهد

تشديدات أمنية وتجمع المواطنين في محيط مسجد المشير استعدادا لجنازة مبارك.. فيديو وصور

22 مومياء.. كيف استعدت القاهرة لنقل الملوك إلى متحف الحضارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العريس قفز في حوض سمك.. عرض زواج ينتهي بموقف محرج وغرامة مالية.. شاهد

تعرف على مواصفات BMW X6 كوبيه 2020.. صور

طلاب الدقهلية يقفون دقيقة حدادا على الرئيس الأسبق حسني مبارك