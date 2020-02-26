ارتفاع منسوب المياه.. تفاصيل موجة سيول تهاجم إيران.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل سيول في مدينة خرم أباد غرب إيران.





وقد ارتفع منسوب المياه نتيجة الأمطار الغزيرة في نهر خرم بمدينة خرم أباد ومناطق أخرى من محافظة لورستان غربي إيران وسط تحذيرات من فيضانات تغمر المنطقة.





يذكر أن السلطات الإيرانية أعلنت السبت الماضى، عن حالة وفاة سادسة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وأدى إلى وفاة أكثر من 2300 شخص في العالم.





وقال محافظ مركزي لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا)، إن الفحوص التي أجريت على المريض الذي توفي في مدينة آراك وسط البلاد، أكدت إصابته بالفيروس.





وقررت إيران إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن التليفزيون الإيراني السبت الماضى.











