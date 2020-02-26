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ديني

خدمة المواطنين بقطاع مكتب شيخ الأزهر تفحص 10654 شكوى خلال عام 2019

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:10 ص
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
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محمود ضاحي
في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بسرعة بحث شكاوى المواطنين والعاملين، والرد عليها في أسرع وقت ممكن؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم، واستجابة لتوجيهات مجلس الوزراء للقيادات بجميع الجهات الحكومية على مختلف المستويات بسرعة حسم الشكاوى الموجهة لتلك الجهات.

وتلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بقطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، من بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة، ومجلس النواب، وكآفة القطاعات والإدارات الفرعية بالمناطق الأزهرية خلال عام 2019 عدد (10654) شكوى.

وأنجزت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بقطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، عدد (10591) شكوى بنسبة (99%) من تلك الشكاوي، ساهم في سرعة الإنجاز والرد على تلك الشكاوي في أقصر وقت ممكن، الربط الإلكتروني بالأزهر الشريف.

ويأتي هذا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذى نص في مادته الأولى على إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيا.
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