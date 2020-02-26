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أخبار البلد

غدا..«تطوير التعليم بالوزراء» ينظم يوم التوجيه الوظيفي للمجمع التكنولوجي بالفيوم

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:11 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ينظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء «يوم التوجيه الوظيفي» غدا الخميس، لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بـ«دمو» في الفيوم، وهو أحد مشروعات الصندوق.

قال د. أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء: إن «يوم التوجيه الوظيفي»، يعد ملتقى سنوي يشارك به 30 مصنع وشركة مصرية وإيطالية من مختلف المحافظات والأقاليم.

وأضاف في - البيان الصحفي - الصادر عن الصندوق، اليوم، أن هذا الملتقى يشارك فيه بالحضور د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، د. عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، السيد فليتشي لونجوباردي رئيس وحدة التعاون الدولي بالسفارة الإيطالية في القاهرة، والسيد كاميللو جورجي رئيس قسم التعليم بالسفارة الإيطالية، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من القيادات السياسية والتعليمية بالفيوم. 

من جانبه قال د. عماد الزهري مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، إن يوم التوجيه الوظيفي، سيشارك به أكثر من 700 طالب من مختلف التخصصات العلمية والفنية بالمجمع، فضلا عن مدرسي المجمع ومدرسي عدد من المدارس الفنية بالفيوم. 

وأضاف أن يوم التوجيه الوظيفي سيشهد عرض تقديمي للشركات والمصانع المشاركة للطلاب، بالإضافة إلى ورش عمل للطلبة عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، وإعدادهم لمقابلات التوظيف، كما سيشمل نشاطات مفتوحة مع الطلاب لاستيعاب ماهية العمل الجماعي، وتوزيع المعلومات المتعلقة بالشركات والمصانع المشاركة واستعراض بعض الأنشطة الخاصة بهم، بالإضافة إلى زيارة للمعامل والورش الخاصة بالمجمع.
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