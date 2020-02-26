أكاديمية البحث العلمي تفتتح فاعليات شهر العلوم المصري 2020.. الأحد

أعلن د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى عن بدء فعاليات شهر العلوم المصرى للعام السابع على التوالى يوم الأحد القادم بمسرح السلام بأكاديمية البحث العلمى بمحاضرة عامة للعالم المصرى الكبير زاهى حواس. وشهر العلوم المصرى تنظمه الأكاديمية فى شهر مارس من كل عام منذ عام 2014، بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي المبادرات الشبابية والطلابية؛ المعنية بتبسيط العلوم والتعليم الإبداعي تحت مظلة واحدة، وتشتمل أجندة شهر العلوم هذا العام على أكثر من 1500 فاعلية فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة اكثر من 200 ألف مشارك، وذلك بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.





وأضاف صقر أنه في الثلاثة أعوام الأخيرة بلغ عدد الفاعليات الميدانية فى الفترة من 2017 وحتي عام 2019 مايزيد عن 2650 فاعلية بحضور 450000 فرد، وبلغت الفاعليات العلمية على شبكة الانترنت ما يزيد عن 6200 فاعلية ، كما بلغ عدد الفاعليات الميدانية التى نفذتها الأكاديمية بالمحافظات المختلفة ما يزيد عن 700 فاعلية وبحضور 85000 فرد.



