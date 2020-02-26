AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

برعاية فضيلة الإمام الأكبر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية بسوهاج

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:58 ص
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
Advertisements
محمود ضاحي
برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نجحت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، في إتمام الصلح بين عائلات الخطاطبة والعتامنة والعمارنة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

كانت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، تابعت جميع خطوات المصالحة بين العائلات، بحضور أعضائها، وبمتابعة شخصية من فضيلة الإمام الأكبر، إلى أن نجحت في وضع الشروط والضوابط لإتمام الصلح وإنهاء الخصومات الثأرية بينهم، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بمركز جرجا والمحافظة والعمد والمشايخ وكبار العائلات في المدينة.

وقد شهد مراسم المصالحة، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، ووفد من لجنة المصالحات بالأزهر، ضم كلا من الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ محمد زكى بداري، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال مراسم الصلح، نقل الدكتور عباس شومان للمتصالحين تهنئة الإمام الأكبر لهم على إنهاء خصومتهم، وطالب بتسريع الخطى لإنهاء باقي الخصومات بالمحافظة لتكون أول محافظة خالية من الخصومات الثأرية، مطالبًا الأهالي بالتخلي عن الأسلحة غير المرخصة والتي لا تجلب إلا الشر لحامليها قبل خصومهم، حتى تكون محافظة سوهاج عونًا للأمن وجهوده لا عبئًا ثقيلًا عليه، ولتكن مصر بمحافظاتها كافة صفًا واحدًا خلف الجيش والشرطة للتصدي لمن أراد السوء لمصر وأهلها.

جدير بالذكر أن لجنة المصالحات بالأزهر تم إنشاؤها انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الذى يترجم أهداف الإسلام ومقاصده من الحفاظ على الدماء والأعراض والممتلكات، ومن مهام اللجنة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة الفرعية بكل محافظة لإصلاح ذات البين، والعمل على رأب الصدع وتوحيد الصف، وإعلاء المصالح العليا للوطن لتحقيق أمنه واستقراره وحفظ الأرواح والأعراض والممتلكات، وإقرار الأمن بين أقارب الجناة والمجني عليهم، أما الجناة فيتولى أمرهم القضاء. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 5 شهور .. الصلح بين أبناء العمومة أولاد أبو الوفا والسمان بسوهاج.. صور

الإمام الأكبر يشيد بنجاح مصالحات الأزهر في إنهاء خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في نجع حمادي

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي كحول وفرج بقرية الرحمانية في نجع حمادي

ترشيحاتنا

تفاصيل تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك قبل ساعات من دفنه| شاهد

تعرف على أهم مواصفات وأسعار كيا سيلتوس 2020 قبل نزولها مصر.. صور

هتافات المواطنين بمحيط مسجد المشير فى وداع الرئيس الأسبق حسني مبارك.. فيديو

مرض نادر تسبب في وفاة مبارك.. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه

علامات الحمل.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ بعلم الوصول.. صور

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

AdvertisementS

لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير.. من يرافق الرئيس الراحل

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

22 مومياء.. كيف استعدت القاهرة لنقل الملوك إلى متحف الحضارات

صدى البلد يقدم تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجنازته .. شاهد ماذا قال أبناؤه وكيف نعاه العالم

حقيقة إغلاق الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر خلال جنازة مبارك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل

العريس قفز في حوض سمك.. عرض زواج ينتهي بموقف محرج وغرامة مالية.. شاهد

تعرف على مواصفات BMW X6 كوبيه 2020.. صور