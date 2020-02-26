AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:51 ص
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
Advertisements
نورهان خفاجي

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، والغاء إقلاع رحلة لسوء الأحوال الجوية بالسعودية.


قالت مصادر ملاحية في المطار، إن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت و ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة مصر للطيران 753 المتجهة إلى مدريد ساعة ونصف لظروف التشغيل.


وأضافت المصادر، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.


وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الخطوط السعودية بالغاء رحلتها 380 المتجهة إلى جدة بسبب سوء الأحوال الجوية بالسعودية وانعدام مستوى الرؤية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

ترشيحاتنا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. عبر هذا الرابط بعد قليل

تامر عبد المنعم يروي تفاصيل أحداث جنازة الرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

تفاصيل تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك قبل ساعات من دفنه| شاهد

لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير.. من يرافق الرئيس الراحل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المقترح من وزارة التعليم .. اعرف تفاصيله الآن

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

AdvertisementS

لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير.. من يرافق الرئيس الراحل

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

22 مومياء.. كيف استعدت القاهرة لنقل الملوك إلى متحف الحضارات

صدى البلد يقدم تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجنازته .. شاهد ماذا قال أبناؤه وكيف نعاه العالم

حقيقة إغلاق الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر خلال جنازة مبارك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل

العريس قفز في حوض سمك.. عرض زواج ينتهي بموقف محرج وغرامة مالية.. شاهد

تعرف على مواصفات BMW X6 كوبيه 2020.. صور