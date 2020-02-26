بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، والغاء إقلاع رحلة لسوء الأحوال الجوية بالسعودية.





قالت مصادر ملاحية في المطار، إن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت و ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة مصر للطيران 753 المتجهة إلى مدريد ساعة ونصف لظروف التشغيل.





وأضافت المصادر، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.





وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الخطوط السعودية بالغاء رحلتها 380 المتجهة إلى جدة بسبب سوء الأحوال الجوية بالسعودية وانعدام مستوى الرؤية.