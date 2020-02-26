رصد سيارتين تصدران مواد إشعاعية بميناء دمياط

كارثه كادت أن تحدث داخل ميناء دمياط نتيجة لوجود سيارتين نقل يصدر عنهما نسبة إشعاع، لولا اكتشاف الأمر عن طريق بوابة الرصد الإشعاعى التابعة القوت المسلحة.
تبين أن الأشعة الصادرة من السيارتين هى (أشعة جاما) وعلى الفور قام فريق من القوات المسلحة وفريق تابع لهيئة الطاقة الذرية بالكشف الإشعاعى للسيارتين وتبين ان نسب الإشعاع تنتج من جسم( ماسورة) السيارتين، وعلى الفور تم تقطيع الأجزاء المشعة من السيارتين وتم نقل بقايا المخلفات التى تحتوى على إشعاع من قبل سيارة خاصة بهيئة الطاقة الذرية إلى مفاعل انشاص بمحافظة الشرقية.
وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ماللكى السيارتين وتحرير محضر بالواقعة.
وأكد مصدر داخل هيئة ميناء دمياط، أن بوابة الرصد الإشعاعى بميناء دمياط، رصدت سيارة ايبيكو بيضاء اللون تحمل أرقام ط. م. ا 1428 محملة بالقمح مملوكة لشركة البارمونى للشحن والتفريغ وتبين ان الإشعاع صادر من ماسورة الجانب الأيسر للسيارة.
كما رصدت بوابة الرصد الإشعاعى أيضا سيارة نقل اكتورز زرقاء اللون تحمل أرقام ط. م. ا 1856 خالية لا تحمل اى بضائع تتبع شركة سي ترانس للشحن والتفريغ وتبين ان الإشعاع يصدر من أعلى جسم صندوق السيارة من الجهة اليمنى وتم تقطيعه.
وأشار المصدر إلى أن الأمر خطير للغاية بسبب قيام سيارات الشحن والتفريغ التى تنقل منتجات مثل الفوسفات واليوريا بنقل السلع الغذائية مثل القمح والذرة وكذلك الاعلاف التى تدخل فى غذاء الحيوانات.
وطالب بضرورة مراجعة وصيانة كافة السيارات وتخصيص كل سيارة لنقل منتجات معينة وعدم استغلال سيارات النقل فى نقل كل المنتجات والسلع.
وأكد انه تم تركيب بوابات للرصد الاشعاعي تأتي ضمن خطة الدولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة.