رصد سيارتين تصدران مواد إشعاعية بميناء دمياط

كارثه كادت أن تحدث داخل ميناء دمياط نتيجة لوجود سيارتين نقل يصدر عنهما نسبة إشعاع، لولا اكتشاف الأمر عن طريق بوابة الرصد الإشعاعى التابعة القوت المسلحة.





تبين أن الأشعة الصادرة من السيارتين هى (أشعة جاما) وعلى الفور قام فريق من القوات المسلحة وفريق تابع لهيئة الطاقة الذرية بالكشف الإشعاعى للسيارتين وتبين ان نسب الإشعاع تنتج من جسم( ماسورة) السيارتين، وعلى الفور تم تقطيع الأجزاء المشعة من السيارتين وتم نقل بقايا المخلفات التى تحتوى على إشعاع من قبل سيارة خاصة بهيئة الطاقة الذرية إلى مفاعل انشاص بمحافظة الشرقية.





وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ماللكى السيارتين وتحرير محضر بالواقعة.





وأكد مصدر داخل هيئة ميناء دمياط، أن بوابة الرصد الإشعاعى بميناء دمياط، رصدت سيارة ايبيكو بيضاء اللون تحمل أرقام ط. م. ا 1428 محملة بالقمح مملوكة لشركة البارمونى للشحن والتفريغ وتبين ان الإشعاع صادر من ماسورة الجانب الأيسر للسيارة.



