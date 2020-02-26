وفاة حسني مبارك.. موت الرئيس الأسبق يطوي صفحة مميزة من تاريخ مصر.. أمير الكويت يبعث برقية تعزية للسيسي.. وارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في الكويت والبحرين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

12 إصابة بفيروس كورونا في الكويت.. وجميعهم حالاتهم مستقرة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 26

السعودية: أوامر ملكية بإعفاء وزراء واستحداث وزارات

الصدر يتراجع أمام «كورونا» والمحتجون يتظاهرون بالكمامات

الصين تسجل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

انفجار وحريق هائل في مصفاة النفط بمدينة كارسون الأمريكية

أمريكا: إيران أخفت تفاصيل حيوية عن انتشار كورونا





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، أمس، الثلاثاء.





وأبرزت صحيفة "الوطن" برقية التعزية التي بعثها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.





كما تناولت صحيفة "الجريدة" إنجازات الرئيس الأسبق ونشرت تقريرا بعنوان "الموت يغيب مبارك ويطوي صفحة مميزة من تاريخ مصر"، قالت فيه إن سيرة حياة مبارك تمثل قصة صعود لجيل من المصريين، تولى المسئولية بعد ثورة يوليو من عام 1952 التي أطاحت النظام الملكي، مشيرة إلى أنه برحيل الرئيس مبارك طويت صفحة حافلة من التاريخ المصري والعربي الحديث.





محليا، أشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) في البلاد، إلى 12 حالة حتى الآن، وذلك إثر تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.





وأضافت أن "جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19)".





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص، أعلن أن الوزارة ملتزمة بتطبيق خطة الطوارئ الصحية بناءً على توجيهات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).





وأضاف الحريص في بيان صحفي أمس، الثلاثاء، أنه أعطى توجيهات للمسئولين في قطاع البريد بالوزارة بوقف استقبال الطرود والرزم البريدية القادمة من الدول التي انتشر بها هذا الفيروس، وذلك "ضمن الخطة الطوارئ التي نعمل على تطبيقها".





وذكرت صحيفة "القبس" أن وزارة الداخلية الكويتية أمس، الثلاثاء، أعلنت الإفراج عن 151 سجينا بموجب العفو الأميري الذي شمل أيضا 1408 سجناء ما بين تخفيف المدة والعفو عن الغرامات والكفالات. وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء حقوقي فراج الزعبي في بيان صحفي، إن لجنة العفو الأميري قامت بدراسة 3000 ملف واستقرت على تخفيف العقوبات عن 839، فيما بلغ عدد المشمولين بالعفو من الغرامات والكفالات 569 شخصا.





عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الراي" بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البحرين إلى 26 مع تأكيد إصابة ثلاثة آخرين.





وذكرت المملكة أن الثلاثة الجدد مواطنات وصلن إلى مطار البحرين الدولي على متن رحلات غير مباشرة من إيران.





كما ذكرت صحيفة "الوطن" أن الحكومة العراقية اتخذت عددا من الإجراءات الوقائيّة، للحفاظ على سلامة مواطنيها وللحيلولة دون انتشار فيروس كورونا في البلاد.





وأشارت وزارة الخارجية العراقية، في بيان اليوم، الأربعاء، إلى استمرار إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الصين وإيران إلى إشعار آخر.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية بإعفاء عدد من الوزراء والمسئولين وتعيين آخرين وضم وزارات وتحويل عدد من الهيئات إلى وزارات، فقد أمر العاهل السعودي بإعفاء سليمان بن عبد الله الحمدان، وزير الخدمة المدنية، من منصبه، وضم الوزارة لوزارة العمل وتعديل اسمها إلى "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".





وشملت الأوامر التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إعفاء إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، من منصبه، وتحويل الهيئة إلى وزارة، وتعيين خالد الفالح وزير الطاقة السابق، وزيرا لها.





وأوضحت صحيفة "الجريدة" أن رجل الدين البارز مقتدى الصدر علق أمس دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية حاشدة في مواجهة خصومه السياسيين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، في حين ارتدى طلاب "كمامات" وخرجوا في تظاهرات محدودة؛ رفضًا لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي التي يستعد البرلمان لمنحها الثقة.





وقبل انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، غدا، الخميس، تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، عن تظاهرة "مليونية"، وذلك خشية انتشار فيروس كورونا، في حين خرجت تظاهرات طلابية محدودة تأكيدًا لرفض حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي التي يستعد البرلمان لمنحها الثقة غدًا.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل أمس أمير قطر تميم بن حمد وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.





وأوضحت صحيفة "الأنباء" أن الحليفين اللدودين التركي والروسي اتفقا على أنه لا اتفاق على وقف إطلاق النار في إدلب ولا على اجتماع قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، ولا على القمة الرباعية التي كانت تسعى أنقرة إلى عقدها في 5 مارس المقبل، فيما تبدلت خريطة سيطرة كل من قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا وقوات الحكومة المدعومة من روسيا في المنطقة.





وقالت صحيفة "الراي" إن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح، اليوم الأربعاء، بأنه يجب ألا يصبح فيروس كورونا «سلاحا في يد العدو» يمنع العمل والإنتاج في إيران.





ونقل الموقع الرسمي للرئاسة عن روحاني قوله: «يجب عدم تحويل كورونا إلى سلاح في يد أعدائنا لتعطيل العمل والإنتاج في البلاد».





دوليا، ذكرت صحيفة "القبس" أن حصيلة الوفيات الناجمة عن «فيروس كورونا المستجد» في الصين اليوم، الأربعاء، وصلت إلى 2715 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصًا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال ثلاثة أسابيع.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب أمس، الثلاثاء، عن قلق الولايات المتحدة من أن تكون إيران أخفت تفاصيل عن انتشار فيروس كورونا ودعا كل الدول إلى "قول الحقيقة".





وقال للصحفيين: "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من المعلومات التي تشير إلى أن النظام الإيراني ربما أخفى تفاصيل حيوية عن التفشي في ذلك البلد".





كما أشارت "الوطن" إلى دعوة هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم، الأربعاء، المواطنين بعدم السفر إلى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية فى ظل تسجيل زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا فى هذه الدول.

وذكرت الهيئة أن آخر الإحصائيات الصادرة اليوم، الأربعاء، أشارت إلى أن هذه الدول الثلاث سجلت 977 حالة إصابة بالعدوى في كوريا الجنوبية، انتهت 11 منها بالوفاة، فيما بلغ عدد المصابين في إيران 95 شخصا، توفى 15 منهم. وفي إيطاليا ارتفع عدد المصابين إلى 283 شخصا، مع تسجيل 7 وفيات.





وأشارت صحيفة "القبس" إلى إعلان الجيش الأمريكي اليوم، الأربعاء، أنّ أحد جنوده المتمركزين في كوريا الجنوبية أصيب بفيروس كورونا المستجدّ الذي يواصل تفشّيه في هذا البلد، مشيرًا إلى أنّ هذا أول عسكري أمريكي على الإطلاق يصاب بالفيروس.





وقال الجيش في بيان، إنّ الجندي المصاب يخدم في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كلم شمال مدينة دايغو، بؤرة الوباء في كوريا الشمالية، وقد وُضع في حجر صحّي في مقرّ إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية.





كما أفادت صحيفة "الوطن" بوقوع انفجار كبير في مصفاة ماراثون للنفط في مدينة كارسون إحدى ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مما إلى اندلاع حريق كبير في المصفاة، أمكن مشاهدته من على بعد مئات الأمتار.





وعلى الفور أغلقت الشرطة جميع الطرق المحيطة بالمصفاة، ولم يتحدد سبب الانفجار حتى الآن.



