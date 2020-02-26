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مرض نادر تسبب في وفاة مبارك.. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:59 ص
مرض نادر تسبب في
مرض نادر تسبب في وفاة مبارك
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حياة عبد العزيز
كشفت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى الجلاء العسكري، عن سبب وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا، والذي أشار انه توفى نتيجة اصابتة بـ صدمة تسممية حادة.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض الأسباب والأعراض عن الصدمة التسممية:

متلازمة التسممية الحادة هي مضاعفات نادرة تصيب الشخص نتيجة لنوع من الألتهابات البكتيرية، وهي بكتيريا المكورات العقدية، وذلك هو السبب الرئيسي لها، كما ان تؤثر الصدمة السمية أو التسممية على الأشخاص في أي مرحلة عمرية، وتصيب السيدات خاصة بعد انقطاع الطمث.


وأشار موقع "power of positivity" عن أعراض الصدمة التسممية أو الصدمة السامة وهي:

حمى عالية مفاجئة
عند الاصابة بالصدمة التسممية السامة تكون من ابرز الأعراض التي تشير إلى الأصابة بالمرض، ويحدث للشخص ارتفاع حاد في درجات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، ويصاحبها قشعريرة في الجسم بالكامل.

انخفاض حاد في ضغط الدم
انخفاض في ضغط الدم، هو واحد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بـ متلازمة الصدمة التسممية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

حدوث اسهال شديد
أحد الأعراض الشائعة للوفاة المرتبطة بـ متلازمة الصدمة التسممية، هو عدم القدرة على التمييز بين أعراضه وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. يصاحب العديد من أمراض الإنفلونزا أيضًا القيء والإسهال، إذا كان لديك أي من عوامل الخطر لتطوير وكنت تعاني من القيء والإسهال، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.

طفح جلدي على اليد
طفح جلدي على منطقة راحة اليد وظهر اليد من الأعراض المشيرة لوجود مشكلة صحية او الاصابة بمتلازمة الصدمة التسممية.

احمرار في العين
احمرار مفاجئ داخل وحول الفم والعينين والحلق هو إشارة إلى أن لديك تراكما للتسمم في الجسم، سوف يظهر هذا أيضًا على الجلد كطفح جلدي يشبه حروق الشمس .

صداع شديد
يشعر الشخص المصاب بمتلازمة الصدمة التسممية بالصداع الشديد طيلة اليوم، وهذا يعطية شعور بالإنزعاج.

آلام حادة في العضلات
تعتبر آلام العضلات المفاجئة الشديدة وعدم القدرة على الحركة كما تفعل عادة علامة أكيدة على التسمم الزائد في الجسم. إذا واجهت تشنجًا في العضلات وشعرت أطرافك بالثقل، فذلك لأن السموم تهاجم ألياف العضلات، مما يجعلها غير فعالة.

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عوامل الخطر:

- حروق جلدية على الجسم بالكامل.
- جروح في الجسم.
- الاصابة بالجدري المائي.
- الفشل الكلوي.
- ويتطور الأمر لإجراء عملية جراحية.
- مشكلات مزمنة في القلب.
- ضيق في التنفس.
- الموت.

طرق العلاج والوقاية:
كشف موقع "power of positivity"، ان لابد من المتابعة مع الطبيب عند الشعور بالأعراض السابقة،كما يجب الحجز داخل المستشفى للمتابعة المستمرة طوال اليوم، وأن العلاج يتمحور في علاج الاعراض مثل تناول عقاقير طبية لعلاج ضغط الدم المنخفض، ومعالجة احمرار العين والجلد والحلق، والحد من الاسهال الشديد، وتكون اخر مرحلة هو اجراء العملية الجراحية.

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