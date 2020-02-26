محافظ مطروح: إنشاء دار لرعاية الفتيات مجهولي النسب

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لسرعة إنشاء دار رعاية للفتيات اللاتى لا مأوى لهن ودار للأطفال مجهولي النسب بالمحافظة.





وأضاف خالد شعيب أنه من الضروري تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدنى لإيجاد أسر بديلة لهم ومساعدتهم على حياه كريمة، مع دراسة مقترح الاستفادة من مبنى جمعية الدفاع الاجتماعى لاطفال الاحداث بالكيلو 7، والمقام على 1000 متر ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من المبنى المقام واستغلال الامكانيات المتاحة فى انشاء دور رعاية لحماية الاطفال والفتيات الذين لا مأوى لهم لحمايتهم ضد أى انتهاكات أو أى من أشكال العنف.





وأشار خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة بمطروح إلى اهتمامه البالغ بقضية حماية الطفل لخلق نشء يتمتع بسلامة الصحة النفسية والجسدية مع دور المجلس الانساني والسامى فى حماية الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل.





وأوضح أن جميع حالات التعدي على الاطفال والممارسات الخاطئة ضدهم بالمحافظة تعتبر حالات فردية ولا ترقى كظاهرة بالمحافظة نظرا للترابط والعادات والتقاليد التى تتميز بها المحافظة، ويتم التعامل مع كافة المشاكل واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها فى سرية تامة للحفاظ على خصوصيتها وحفاظا على نفسية الطفل.





وشدد محافظ مطروح على ضرورة تضافر كافة الجهود ووضع خطط للتوعية وحماية الأطفال بمشاركة كافة الجهات المعنية (الاوقاف –الازهر- التربية والتعليم- الشباب والرياضة – الاعلام لتوعية الأهالي والشباب بالتعامل السوى والصحيح مع الأطفال لتنشئة جيل سوى نفسيًا قادر على البناء والتنمية بإعتبار الأطفال هم أمل الغد، موجهًا بضرورة تفعيل عمل كافة الوحدات الفرعية الثمانية بكافة المدن والمراكز والمحافظة لرصد جميع الظواهر السلبية التى يتعرض لها الاطفال والتعامل الفورى معها واستمرار متابعة كافة الحالات التى تم رصدها للاطمئنان عليهم وتقديم كافة الدعم النفسي و الاجتماعي لهم مع توعية الأهالي للقضاء تماما على كافة الظواهر السلبية ضد الطفل.





وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لعمل تلك اللجان وصرف حوافز تشجيعية للوحدات المتميزة بالمراكز تحفيزا وتشجيعا لهم.

وأكد المحافظ على ضرورة الاعلان عن رقم وحدة حماية الطفل بالمحافظة (0464945867)- لتعريف المواطنين به وسرعة الابلاغ عن اى انتهاكات ضد الأطفال، أو تقديم المشورة للأهالى و متابعة الشكاوى إلى أن يتم التأكد من الحصول على الخدمة المطلوبة للحفاظ على الطفل وحمايته.



