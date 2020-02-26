بنك مصر ينهى النزاع بالإسكندرية.. تفاصيل

في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على حل المنازعات بين الكيانات الحكومية التابعة للدولة فيما بينها بصفة توافقية دون الإخلال بالصالح العام، نجحت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في التوصل إلى إبرام بروتوكول توافقي عادل لحل نزاع استمر قرابة الأربعين عامًا فيما بين بنك مصر ومحافظة الإسكندرية بخصوص قطعة أرض يبلغ إجمالي مساحتها 1600 فدان وذلك على نحو يكفل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ويصب في نهاية الأمر لمصلحة الدولة، كما يعمل على حسن إدارة واستخدام الأصول المملوكة لهذه الجهات بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لتلك الأصول في إقامة مشروعات تنموية تسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب، هذا من جانب.





ومن جانب آخر فإنه وفي إطار حرص كل من محافظة الإسكندرية وبنك مصر نحو الاضطلاع بمسئوليتهما الاجتماعية والمدنية في النهوض بالمشروعات القومية، فقد وافقا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 270 فدانا لاستكمال مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية ذلك للعمل على دعم واستمرار جهود القوات المسلحة المبذولة في حل مشكلة المناطق الخطرة وغير المخططة بمحافظة الإسكندرية.





وعلى صعيد متصل فقد قام بالتوقيع على هذا البروتوكول كل من: