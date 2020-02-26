تداول 484 شاحنة و60 سيارة بموانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 484 شاحنة و60 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 99 شاحنة و5 سيارات.





بينما تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 13 شاحنة و28 سيارة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 133 شاحنة و24 سيارة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 169 شاحنة و3 سيارات.





كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 28 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا( وصول وسفر) وعلى متنها 42 شاحنة.