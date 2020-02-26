تامر عبد المنعم يروي تفاصيل أحداث جنازة الرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

قال الفنان تامر عبد المنعم :إ ن الموقف مهيب بداخل مسجد المشير ، لافتا الى ان الشرطة الرئاسية تسلمت موقع الجنازة من الفجر لبدء التجهيزات المتشددة في المكان .





وأضاف الفنان تامر عبد المنعم عبر الهاتف ببرنامج على مسئوليتى المذاع على فضائية صدى البلد أن هناك مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة فى الجنازة بقاعة كبار الزوار .





وأشار " عبدالمنعم " إلى ان رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، وأحمد عز ومصطفى موسى ومكرم محمد أحمد و الوزير الاسبق فاروق حسنى ، بالإضافة إلى الدكتور جلال السعيد و اللواء منير ثابت وفريد الديب من كبار حضور الجنازة بالمسجد .





وتابع الفنان تامر أن هناك حضورا ايضا من ضباط القوات الجوية و والقوات المسلحة بشكل عام ، إلى جانب الشخصيات العامة والشهيرة من الفنانين والفنانات ومنهم يسرا و ليلى علوى و الهام شهين وهانى مهنى ومجموعة من الإعلاميين الكبار .





وأوضح تامر عبد المنعم أن إجراءات الدخول بالمسجد منظمة ، مشيرا الى ان هناك بوابة دخول خاصة المقربين للرئيس الراحل ، وبوابة اخرى رقمها 3 مخصصة للجمهور العادى المحب للرئيس الراحل .



