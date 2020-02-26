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توك شو

تامر عبد المنعم يروي تفاصيل أحداث جنازة الرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:03 م
مبارك
مبارك
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ريهام فيكتور

قال الفنان  تامر عبد المنعم :إن الموقف مهيب بداخل مسجد المشير ، لافتا الى ان الشرطة الرئاسية تسلمت موقع الجنازة من الفجر لبدء التجهيزات المتشددة في المكان .


وأضاف الفنان  تامر عبد المنعم عبر الهاتف ببرنامج على مسئوليتى المذاع على فضائية صدى البلد أن هناك مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة فى الجنازة بقاعة كبار الزوار .


وأشار " عبدالمنعم " إلى ان رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، وأحمد عز ومصطفى موسى ومكرم محمد  أحمد و الوزير الاسبق فاروق حسنى ، بالإضافة إلى الدكتور جلال السعيد و اللواء منير ثابت وفريد الديب من كبار حضور الجنازة بالمسجد .


وتابع الفنان تامر أن هناك حضورا ايضا من ضباط القوات الجوية و والقوات المسلحة بشكل عام ، إلى جانب الشخصيات العامة والشهيرة من الفنانين والفنانات ومنهم يسرا و ليلى علوى و الهام شهين وهانى مهنى ومجموعة من الإعلاميين الكبار .


وأوضح  تامر عبد المنعم  أن إجراءات الدخول بالمسجد منظمة ، مشيرا الى ان هناك بوابة دخول  خاصة المقربين للرئيس الراحل ، وبوابة اخرى رقمها 3 مخصصة للجمهور العادى المحب للرئيس الراحل .


وأكد الفنان أن البوابة الرئيسية مخصصة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مضيفًا ان إجراءات الدخول بالرقم القومى للاحتفاظ على الاحتياطات الأمنية ولا يوجد اى مانع للدخول ، ونوه إلى ان هناك تجهيزات للجنازة العسكرية وعددا كبيرا من الاجراءات والترتيبات .

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