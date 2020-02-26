أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 26-2-2020





وسجلت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو، و البطاطس بين 2 و2.8 جنيه، والبصل بين 3 و6 جنيهات.





وتراوحت الكوسة بين 5 و7 جنيهات، و الفاصوليا بين 7 و11 جنيها.









وسجل الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات،بطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه و سجلت البسلة من 8 الى 10 جنيهات.

فيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة ، سجل البرتقال البلدي اليوم، الأربعاء، بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه.





وتراوح اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.