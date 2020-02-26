أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 26-2-2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء 26 فبراير 2020 بسوق العبور.
وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والملوخية بين 4 و6 جنيهات.
وسجل الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات،بطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه و سجلت البسلة من 8 الى 10 جنيهات.
فيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي اليوم، الأربعاء، بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه.
وتراوح اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.