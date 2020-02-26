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محافظات

محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني ويتجولان على الكورنيش..شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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ايمن رياض
استقبل اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جيفري آدامز سفير دولة إنجلترا بالقاهرة ، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات.

أعرب المحافظ، عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين ، واستعرض المحافظ مع السفير البريطاني أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار.


واكد المحافظ حرص الدولة المصرية ، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن ، حيث تحظى محافظات الصعيد باهتمام كبير من قبل الدولة ، وسيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام  بالمحافظة.


وحرص محافظ المنيا والسفير البريطاني، على التجول سيرا على الأقدام بمنطقة كورنيش النيل بالمنيا ، حيث تفقدا أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل والتي قاربت على الانتهاء.


أكد المحافظ، أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية، ويوجد بها منطقة صناعية، تضم مصانع متعددة واشتهرت المحافظة بصناعة الغزل والنسيج من خلال محالج الأقطان وستعيد الدولة إحياء تلك الصناعة مرة أخرى على أرض المحافظة من خلال المدينة النسيجية الحرة والتي يجرى إنشائها على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، لتضم كل مصانع الغزل والنسيج، وتعود الريادة لمصر مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج.


من جانبه أعرب السفير البريطاني عن سعادته الغامرة بتواجده على ارض محافظة المنيا ، صاحبة التاريخ العظيم ، مؤكدا ان انطباعاته عن المنيا ايجابية جدا ، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق اثرية جاذبة ، لافتا انه سيكرر الزيارة قريبا.


وأوضح ان هناك تعاونا كبيرا مع مصر في مجال التعليم من خلال الجامعات البريطانية ، والتي وصل عددها الى 80 جامعه ، والفرص التعليمية الكبيرة من خلال المنح التي تقدمها الجامعات البريطانية للشباب المصري ، لافتا ان التقدم اساسه التعليم الجيد .


وأشاد السفير البريطاني بجراح القلب المصري الدكتور مجدي يعقوب وبأعماله النبيلة ، مؤكدا انه بطل مشترك بين مصر وبريطانيا ،حيث عاش في بريطانيا ،لكن قلبه في مصر.

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