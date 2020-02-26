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محافظات

بعد 17 عاما.. ما هدف المحافظ من تفعيل قرارات 2003 لتنمية موارد أسوان؟

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل تنمية موارد محافظة أسوان واستثمار جميع إمكانياتها بما يساهم فى الوصول إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على المواطنين، قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفعيل العمل بكل من القرار رقم 236 و237 لسنة 2003 بعد ١٧ سنة من عدم الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات المالية.

 وقال محافظ أسوان إن هذين القرارين يهدفان إلى استثمار الأوعية والرسوم المالية لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وهو ما يساهم فى القيام بتنمية الموارد وتفعيل منظومة التحصيل فى جميع القطاعات الخدمية الصحية والتعليمية والتموينية والبيطرية وغيرها. 

وأضاف أن ذلك سيعود فى صورة خدمات لتنفيذ المشروعات المختلفة بالقرى والمدن والمراكز، على أن يتم البدء فى تطبيق ذلك اعتبارًا من الأول لشهر أبريل القادم لإمكانية تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين.


وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لنائب المحافظ بدراسة جميع الأفكار والرؤى والمقترحات الخاصة بآلية تنمية موارد المحافظة فى هذا الاتجاه ويتم مراجعتها بمعرفة الشئون المالية والقانونية وبالتعاون مع المديرية المالية ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها ونشرها فى جريدة الوقائع المصرية ليتم بعد ذلك البدء فى منظومة التنفيذ. 

وأكد المحافظ أن معايير التقييم للأجهزة التنفيذية يعتمد أيضًا على مدى تفاعلهم فى آلية التحصيل لمنظومة تنمية موارد المحافظة، وهذا يتطلب أن نتكاتف جميعًا ونتعاون للعمل بروح الفريق الواحد لاستثمار جميع الإمكانيات بشكل إيجابى وفعال للوصول إلى الأسلوب الأمثل لتنمية الموارد بجميع الوسائل والطرق القانونية.

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