الرقابة الإدارية تواصل حملاتها على القطاعات الخدمية بالمنيا

تواصل هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، لليوم الثاني على التوالي، حملاتها الرقابية المكبرة بالتنسيق مع أجهزة محافظة المنيا، لمتابعة الخدمات بمراكز المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، والأسواق، المخابز، والمحلات، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار.









ضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، الصحة، التعليم، جهاز حماية المستهلك، الزراعة، الضرائب، الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.









أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن تلك الحملات، تأتي بهدف القضاء على الفساد والغش التجاري والتأكد من تحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين لرفع مستوى معيشة الفرد ولتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها في مركز سمالوط، عن إنذار عدد من المصانع والمنشآت الخاصة لوجود مخالفات متعلقة بقانون العمل وإعطائهم مهلة محددة لإزالة تلك المخالفات، وتم تحرير 26 مخالفة تموينية منها 12 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، 8 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، مخالفه لتوقف عن الإنتاج، مخالفتين لعدم الإعلان عن مواعيد الإنتاج.









وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 19 مخالفة منها مخالفة منشآت بدون ترخيص، مخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، 4 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، مخالفتين غش تجاري، 3 مخالفات لمحلات عرض وبيع اللحوم، 4 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية، مخالفتين متعلقة بمجال المواد البترولية.







