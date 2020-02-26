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محافظات

محافظة شمال سيناء تحارب التصحر بإقامة مشروعات تنموية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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احمد صالح
أكدت محافظة شمال سيناء على محاربة التصحر باقامة عدد من المشروعات الاقتصادية في المناطق المتصحرة أو المعرضة للتصحر والعمل على رفع مستوى دخل الأسر فيها.

جاء ذلك في الاجتماع الذى عقده العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .. بحضور : مديرى مديريات : التضامن الاجتماعى، الزراعة ، الرى ، والتعمير ، والمجلس القومى للسكان وإدارة بناء وتنمية القرية .. بهدف تحديد الأماكن المتصحرة أو المعرضة للتصحر، وبحث إقامة المشروعات الاقتصادية للأهالى في أماكن إقامتهم.

وأكد سكرتير عام المحافظة ضرورة تحديد تلك الأماكن والمشروعات المقرر إقامتها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى من مشروعات زراعية لزيادة دخل الأسر المقيمة في تلك المناطق من حفر آبار لتوفير المياه اللازمة واقامة مشروعات انتاجية زراعية وداجنة للأسرة أو أى مشروعات انتاجية أخرى بهدف زيادة دخلها وأى مشروعات ذات هدف تنموى.

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كما أكد ضرورة تحديد مدى الاستفادة من تلك المشروعات في المناطق المحددة لامكان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويلها .. مع تحديد المشروعات المناسبة لكل منطقة.

كذلك تحديد مدى الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في التنمية الزراعية واختيار المناطق الصالحة للزراعة ومدى توافر المياه اللازمة للرى بها .. مع تحديد نوع التربة لإمكان الاستفادة منها في زراعة أنواع المحاصيل التى تجود زراعتها في تلك المناطق ومدى الاستفادة منها في اقامة المشروعات الانتاجية الأخرى، واختيار الحرف المناسبة لطبيعة كل منطقة مع استفادة الأهالى منها.
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