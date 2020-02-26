طلب إحاطة حول انتشار العديد من زيوت السيارات التالفة مجهولة المصدر في السوق

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حول انتشار العديد من زيوت السيارات التالفة مجهولة المصدر في السوق المصري مؤخرًا ، والتي تتسبب بشكل رئيسي في أغلبية حوادث الطرق.





وأكد زين الدين فى بيان صحفى له أن السبب وراء انتشار هذه الزيوت هو سعى التجار للكسب غير المشروع، دون النظر إلى خطورة ذلك على أرواح الغير، مما دفع بعض الأشخاص للقيام بتجميع زيوت السيارات المستعملة من قبل محطات الوقود ومنافذ بيع الزيوت، وإعادة تدويرها، من خلال تنقية الزيوت المستعملة من الشوائب، وخلطها إما بسولار أو زيت آخر أو مواد لزجة، ومكسبات لون، لتبدو فى شكل وهيئة الزيت الأصلى، وهناك من يقوم باستيراد زيوت مجهولة لم تخضع للفحص.





وأشار إلى أن حجم استهلاك زيوت السيارات في السوق المصري يتراواح ما بين 260 إلى 280 مليون لتر سنويًا، تستهلكها نحو 9.4 مليـون مركبة، منها 3.2 مليـون مركبة بنسبة 34.5% بالمحافظات الحضرية، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وأضاف أنه يتم استخدام علامات تجارية مُقلدة، حتى لا يلاحظ المشتري أن هذا الزيت به مشكلة رغم سعره الرخيص عن الزيت الذي يُباع بتوكيلات السيارات، وتباع في الورش غير المرخصة، ويستخدمها أصحاب السيارات دون علمهم، ولا يكتشفون ذلك إلا وقت الحادث.





وأكد على خطورة الزيوت الرديئة على البيئة وعلى السيارات، حيث تقلل من عمر المحرك بسبب التآكل الفوري، وأيضا ارتفاع معدل استهلاك الوقود وإخراج كمية كبيرة من العادم.