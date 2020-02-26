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برلمان

محافظ بنى سويف: أحرص على التنسيق والتعاون مع النواب لتحقيق الصالح العام

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:43 م
الدكتور محمد هانى
الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف
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ماجدة بدوى
قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه كمسئول تنفيذى يحرص على التنسيق والتعاون مع نواب البرلمان، وذلك لتحقيق الصالح العام وحل مشكلات المواطنين، مشددا على أن همية التواصل والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة 32 طلب إحاطة موجهة للحكومة بشأن مشكلات ومشروعات خدمية في مختلف المجالات، بحضور محافظ بني سويف، وممثلي عدد من الوزارات. 

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن حضوره في البرلمان اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، يعد تكريما له، معبرا عن سعادته.

ولفت المحافظ، إلى أن التكامل والتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد أكبر دليل على استقرار الدولة، والذي لم يكن متاحا منذ عشر سنوات ماضية إبان وجود الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، موجهًا الشكر للجنة الإدارة المحلية على توجيه الدعوة له للحضور، مشيدا بدور اللجنة وجهودها في فتح قضايا ومشكلات المحليات.
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