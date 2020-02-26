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حوادث

إحباط ترويج أدوية لعلاج السرطان محظور تداولها بمصر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
سدد ضباط مباحث القاهرة ضربه موجعه لعصابات الاتجار بصحه المواطنين ، بعد ان تمكنوا من ضبط أدوية خاصة بعلاج مرضى السرطان غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد .

والقي القبض على صاحبي شركة للادوية ومدير صيدلية لتورطهما فى الواقعة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة العامة التحقيق .

بداية اكتشاف الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم  شرطة عابدين بتردد مجموعة من الأشخاص على منطقة باب اللوق ــ دائرة القسم وقيامهم  بعرض عقاقير وأدوية طبية لعلاج مرض السرطان  مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة على الصيدليات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، باعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط شريكين بشركة للمستلزمات الطبية و مدير صيدلية حال استقلالهم سيارة 

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على عدد 166 عبوة من عقاقير دوائية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد ( امفوكار،  نيبوجين ،افاستين، هيربكتين ، ماتيرا، كرستور، هيرستين، اكتميرا، برجيتا، ابوداتفو، ابكلوسا، كاوبرام، لانفيس )  خاصة بعلاج مرض السرطان تقدر بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه .

واعترف صاحبا شركة المستلزمات الطبية بقيامهما بتجميع العقاقير الطبية من مرضى السرطان وتسليمها للمتهم الثالث بقصد التصرف فيها بالبيع داخل الصيدلية محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة  ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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